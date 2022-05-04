نقص المواد الخام يؤثر على بعض القطاعات الصناعية في فيتنام

قالت وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية، اليوم الأربعاء، إن وضع الإنتاج الصناعي وسلاسل الإمداد عاد إلى مستوياته الطبيعية في أغلب القطاعات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، رغم استمرار تضرر بعض القطاعات من أزمة نقص إمدادات المواد الخام وارتفاع أسعارها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، عن بيان الوزارة القول إن إنتاج أجهزة التلفزيون في البلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي تراجع بنسبة 9ر18% سنويا، في حين تراجع إنتاج الهواتف المحمولة بنسبة 9ر9% والألياف بنسبة 9%، مشيرة إلى أن الوزارة لم تحدد أسباب هذا التراجع.

وأوضحت الوزارة أن استمرار فرض الصين لإجراءات مكافحة العدوى الصارمة على بعض المنافذ الحدودية بين الصين وفيتنام أدى إلى اضطراب في سلاسل الإمداد، وتقييد تدفق المنتجات.