ألمانيا تسجل أكثر من 25 مليون مصاب بكورونا منذ بدء الجائحة

سجلت ألمانيا رسميا أكثر من 25 مليون مصاب بكورونا منذ بدء الجائحة، إلا أن الخبراء يفترضون عددا كبيرا من الحالات غير المسجلة.

فقد أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، أن عدد المصابين بكورونا في ألمانيا منذ بدء الجائحة بلغ حاليا 25 مليونا و33 ألفا و970 حالة.

وفي المقابل يرجح الخبراء أن يكون العدد الفعلي لحالات الإصابة نحو 50 مليون حالة أو أكثر، وقال هايو تسيب، عالم الأوبئة في معهد أبحاث الوقاية وعلم الأوبئة في بريمن، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إنه من المرجح أن يكون معدل الحد الأدنى لعدد الحالات غير المسجلة الضعف أو أكثر بناء على العمر والمنطقة.

وبحسب بيانات "روبرت كوخ"، بلغ معدل الإصابة الأسبوعي لكورونا بين كل مئة ألف نسمة في غضون أسبوع واحد اليوم 8ر591، نزولا من 2ر632 أمس الثلاثاء.

وسجل المعهد 106 آلاف و631 إصابة جديدة بكورونا اليوم، مقابل 141 ألفا و661 حالة قبل أسبوع.

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 241 حالة، مقابل 343 حالة يوم الأربعاء الماضي.