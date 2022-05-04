جيش الاحتلال يمنع رفع أذان العشاء في المسجد الأقصى المبارك

منع جيش الاحتلال رفع أذان العشاء اليوم في المسجد الأقصى المبارك.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن جيش الاحتلال قطع السماعات الخارجية للمسجد الأقصى لمنع الصلاة، بدعوى من مسؤولي الاحتلال.