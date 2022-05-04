مصدر أمني ينفي اعتداء محتجزين على شخص داخل قسم شرطة: غير متزن ونشر الفيديو للاستغلال

نفى مصدر أمنى صحة ما تداول على حساب شخصي بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تعرض صاحب الحساب (يحمل جنسية إحدى الدول) للاعتداء من قِبل بعض المحتجزين داخل أحد أقسام الشرطة بمديرية أمن البحر الأحمر خلال فترة احتجازه وإحداث إصابات به، مدعياً تحريض أفراد الشرطة من قوة القسم للمحتجزين للاعتداء عليه.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن صاحب الحساب المشار إليه يعانى من حالة عدم اتزان نفسى ويتناول بعض العقاقير الطبية للعلاج، وبسؤال عدد من المحتجزين داخل القسم المشار إليه أفادوا بأن المذكور كانت تبدو عليه علامات عدم الاتزان حيث قام ببعض التصرفات والأفعال غير الطبيعية، بالإضافة إلى سابقة اضطلاع مسئولى قسم الشرطة بنقل المذكور إلى إحدى المستشفيات لتعرضه لنوبة صرع.

وبسؤال مسئولى المستشفى أفادوا بعدم صحة شكوى المذكور من وجود أية إصابات وأن لديه قرح متفرقة بجسمه نتيجة عدوى بكتيرية ولا يُرجح أن تكون ناتجة عن أعمال عنف أو تعدى جسدى، كما ورد تقرير طبى يفيد بأن المذكور يعانى من هياج عصبى من الدرجة الأولى.

وبسؤال المذكور أقر بقيامه بنشر شكواه على صفحته لاستغلالها فى الضغط على المسئولين المختصين للحصول منهم على مساعدات مادية، وقد تم تسليم المذكور إلى الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.