مياه أسيوط: مراقبة تصريف المصانع للحفاظ على شبكات الصرف الصحي

أكد اللواء مهندس هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أهمية تفعيل آليات الرقابة للصرف الصناعي على شبكات الصرف الصحي من قبل المنشآت الصناعية حرصاً على سلامة الشبكات وحفاظا على البنية التحتية للمشروعات القومية والسلامة البيئية والصحية للمواطنين.

وأشار إلى تفعيل دور إدارة الصرف الصناعي لمتابعة مدى مطابقة الصرف الناتج عن المنشآت الصناعية وفقا للمعايير المعمول بها بالقانون رقم 44 لسنة 2000، على أن توفق المنشأة الصناعية وضعها طبقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 1012 لسنة 2018م حتى لا تتعرض المنشأة للمسائلة القانونية وتتحمل أعباء تنقية صرفها.

وتغلق وصلة الصرف الصحي من قبل الجهات المعنية تجنباً لحدوث أخطار في البنية التحتية للمشروعات أو أي أضرار تلحق بشبكات الصرف الصحي من المخلفات الكيميائية والصناعية التي يتم صرفها على الشبكات من قبل المنشآت الصناعية غير مطابقة للحد المسموح به.

وأوضح درة أن الشركة تسعي لتوسيع النطاق الخدمي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين طبقاً للاشتراطات العالمية المتبعة في معالجة الصرف الصناعي، مناشدا أصحاب المنشآت الصناعية بضرورة الالتزام بالمعايير المعمول بها والتي تتفق مع الحد المسموح به.