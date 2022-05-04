رئيس الوزراء الأيرلندي يُدين تقريرا تلفزيونيا روسيا باعتباره شريرا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لندن (د ب أ)

أدان رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، تقريرا تلفزيونيا روسيا يصور نموذجا لهجوم نووي على أيرلندا والمملكة المتحدة باعتباره "شريرا".

وقال مارتن، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الوزراء إنه يجب تقديم اعتذار فيما يتعلق بالتقرير الذي بثه التلفزيون الروسي، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأضاف مارتن: "إنه شرير للغاية، ومن أنواع التكتيكات التهديدية التي ينتهجها الاتحاد الروسي، لكن لا أظن أن أي أحد سيخشاه".

ولم يشر التقرير إلى أيرلندا مباشرة، لكنه أظهر جزيرة تنمحي في إطار ضربة نووية روسية على المملكة المتحدة.

وأوضح: "أعتقد أنه يعكس عقلية تثير القلق وغير مرتبطة بالواقع".

وشدد مارتن على أن المسألة الجوهرية هي أن روسيا يجب "توقف الأعمال العدائية في أوكرانيا".

وأضاف: "درجة قصف البلدات والمدن ودمارها والمذبحة البشرية التي حدثت ليس لها أي تبرير".