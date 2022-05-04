

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إغلاق الحساب الرسمي لمحمود المهدي، زوج الفنانة منة عرفة، على موقعي فيسبوك وإنستجرام، بعدما نشر محتوى على حساباته تسيء للفن، متضمنة سب وقذف بعض الفنانين.



وجاء قرار «الأعلى للإعلام»، بعدما تقدم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بشكوى للمجلس ضد محمود المهدي.



وكان زوج منة عرفة، قد هاجم أشرف زكي نقيب الممثلين في أحد البرنامج، عن توليه منصب النقيب، مشيرًا إلى أن معظم أدواره "كومبارس" على حد وصفه.



يذكر أن محمود المهدي، أعلن أمس عن عودته للفنانة منة عرفة بعد انفصالهما مرتين خلال الفترة الأخيرة.