التعاون يقدم 10 آلاف تذكرة مجانية لجماهيره في لقاء الاتفاق بالدوري السعودي

قررت إدارة نادي التعاون اليوم الأربعاء، تقديم تذاكر مجانية لجماهير الفريق خلال لقائه مع الاتفاق في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وأعلن نادي التعاون على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن إدارته تكفلت بتقديم 10 آلاف تذكرة مجانية "أفراد وعائلات" في مباراة الفريق مع ضيفه الاتفاق غدا الخميس، في المرحلة السادسة والعشرين للدوري السعودي.

وأوضح التعاون أنه سيتم توزيع التذاكر عند بوابات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

يذكر أن التعاون يحتل المركز الثالث عشر (الرابع من القاع) في جدول ترتيب المسابقة برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة أمام مراكز الهبوط، فيما يتواجد الاتفاق في المركز قبل الأخير برصيد 24 نقطة.