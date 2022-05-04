يستأنف صندوق التنمية الثقافية نشاطه عقب عيد الفطر المبارك، حيث تبدأ الفعاليات الجمعة 6 مايو بمركز إبداع بيت السحيمي "بشارع المعز"، وعرض جديد للأراجوز وخيال الظل.

كما يستضيف مركز ابداع قبة الغوري " بشارع الأزهر" فرقة التنورة التراثية، يوم السبت 7 مايو، وتقدم الفرقة عروض التنورة بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية بمصاحبة "الإنشاد".

ويستضيف مركز إبداع بيت السحيمي "بشارع المعز"، فرقة النيل للآلات الشعبية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك يوم الأحد 8 مايو، وتقدم الفرقة مجموعة متنوعة من التراث الشعبي، إلى جانب فقرة التنورة الاستعراضية، وتبدأ جميع العروض السابعة مساء.