 الجمعة.. بيت السحيمي يستقبل عروض الأراجوز وخيال الظل - بوابة الشروق
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الجمعة.. بيت السحيمي يستقبل عروض الأراجوز وخيال الظل


نشر في: الأربعاء 4 مايو 2022 - 2:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 مايو 2022 - 2:02 م

يستأنف صندوق التنمية الثقافية نشاطه عقب عيد الفطر المبارك، حيث تبدأ الفعاليات الجمعة 6 مايو بمركز إبداع بيت السحيمي "بشارع المعز"، وعرض جديد للأراجوز وخيال الظل.

كما يستضيف مركز ابداع قبة الغوري " بشارع الأزهر" فرقة التنورة التراثية، يوم السبت 7 مايو، وتقدم الفرقة عروض التنورة بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية بمصاحبة "الإنشاد".

ويستضيف مركز إبداع بيت السحيمي "بشارع المعز"، فرقة النيل للآلات الشعبية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك يوم الأحد 8 مايو، وتقدم الفرقة مجموعة متنوعة من التراث الشعبي، إلى جانب فقرة التنورة الاستعراضية، وتبدأ جميع العروض السابعة مساء.

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