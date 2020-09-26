الصحة العالمية: إصابات كورونا ارتفعت في إفريقيا بمعدل الثلث الأسابيع الماضية





قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات المبلغ عنها حديثًا على مستوى العالم، مستمر في الانخفاض الذي بدأ لأول مرة في شهر مارس الماضي.



وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها الأسبوعي عن الوباء، أن «العالم سجل حوالي 3.8 مليون إصابة جديدة وأكثر من 15 ألف حالة وفاة الأسبوع الماضي، بانخفاض 17٪ و 3٪ عن الأسبوع الذي يسبقه على التوالي».



وبحسب ما نشرته وكالة «أسوشيتد برس»، مساء الأربعاء، يُعتقد أن هذه الأرقام أقل كثيرًا من الأرقام الحقيقية المسجلة، في ظل تخلي العديد من الدول عن إجراء الاختبارات على نطاق واسع.



ومع ذلك، لاحظت منظمة الصحة العالمية أن إصابات كورونا ارتفعت بنحو الثلث في إفريقيا و13٪ في الأمريكتين، كما سُجّلت قفزة بنسبة 70٪ في الوفيات المُبلغ عنها في الهند.



وفي الأسبوع الماضي، قالت السلطات في جنوب إفريقيا إنها لاحظت ارتفاعًا طفيفًا في حالات كورونا، نتيجة ظهور متحور BA.4 المتفرع من متحور «أوميكرون»، على الرغم من أنها قالت إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى موجة جديدة كبيرة من المرض.



ورغم أن نسخة BA.4 تبدو أكثر قابلية لنقل العدوى من متحور أوميكرون، قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد دليل حتى الآن، ما إذا كانت النسخة الجديدة تؤدي إلى معدلات أكبر بالنسبة لحالات الإصابة أو الوفاة.