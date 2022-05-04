إيران: الاقتصاد عنصر هام لغزو الدول في العصر الراهن

قال وزیر الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، إن «الحرب التي يخوضها الأعداء ضد الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة تتجاوز معادلات القوة»، معتبرا أنها «حرب هوية تجري في إطار اقتصادي».



وبحسب ما نشرته وكالة «إرنا» للأنباء، مساء الأربعاء، اعتبر وحيدي، في تصريح أدلى به بمدينة نوشهر بمحافظة مازندران شمال إيران، أن الاقتصاد عنصر هام في الحروب، وغزو الدول في العصر الراهن.



وشدد وزير الداخلية الإيراني، على ضرورة تعزيز البنية الاقتصادية لإيران، موضحًا أنه «لا أحد اليوم يمكنه القول إن الحرب الراهنة بين أمريكا وأوروبا وبين روسيا هي حرب اقتصادية، بل هي حرب على معادلات القوة وتجري في إطار اقتصادي».



ورأى أن الحرب التي يشنها الأعداء ضد إيران هي حرب على الهوية، داعيا المسؤولين الاقتصاديين الإيرانيين إلى التصدي لهذه الحرب والاستعداد لها، لأن العدو «اعترف بهزيمته».



وتابع: «العدو ومن أجل تحقيق أهدافه في حرب معادلة القوة لا يرحم حتى نفسه، حيث يمكن الإشارة إلى الحرب في أوكرانيا التي تعتبر تابعة لهم، وتسببوا في إثارة الحرب في هذا البلد، كي يجروا حلف الناتو إلى هذه المنطقة».