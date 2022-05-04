الهند تنشر بيانات تختلف عن تقديرات الصحة العالمية بشأن وفيات كورونا

نشرت الهند بيناتها المتعلقة بمعدل وفيات كوفيد- 19، قبل أن تنشر منظمة الصحة العالمية تقديراتها التي تشير إلى رصد معدل أعلى بكثير من الوفيات.



وانتقدت الحكومة الهندية تقديرات منظمة الصحة العالمية، التي لم يتم نشرها بعد.



ونشرت نيودلهي بياناتها بشأن معدل الوفيات الزائدة، إلا أن البيانات الصادرة اليوم الأربعاء لم تغط سوى عامي 2020 و 2021، اللذين شهد فيهما البلاد أشد موجة عدوى بفارق كبير.



وتقول بيانات الهند أن عام 2020 شهد زيادة في الوفيات عن العام السابق بنحو 475 ألف شخص. وتوفي في الهند في 2020 أكثر من 8.1 مليون شخص إجمالا.



وانتقد في كيه بول، رئيس فريق عمليات كوفيد- 19 في الهند التقارير التي تشير إلى أن معدل الوفيات يبلغ ثمانية أمثال ما تفيد به البيانات الهندية.