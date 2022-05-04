رئيس رومانيا: ندعم خطط الوقف التدريجي لواردات النفط الروسي

قال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في بوخارست، إن رومانيا مستعدة لدعم والإذعان لخطط المفوضية الأوروبية الخاصة بالوقف التدريجي لواردات النفط الروسي في الستة أشهر المقبلة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال يوهانيس "نحن نجري محادثات بشأن خفض هذا الاعتماد لفترة طويلة ولقد استعدينا لهذه المناقشة".



وأضاف "تعمل الحكومة على الحلول المستدامة التي يمكن تنفيذها في فترة زمنية قصيرة بشكل معقول. وسوف تكون رومانيا مستعدة وسوف نكون مستعدين لمواجهة هذا الموقف إذا تقرر ذلك".



ويقول شتاينماير إن ألمانيا خفضت اعتمادها على النفط الروسي إلى نحو 15%، وسوف تواصل خفض هذا الاعتماد أكثر، وإنه يرى اتفاقا محتملا بشأن حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا في الأيام القليلة المقبلة.



يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض خمس حزم من العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي، ولكنها لم تتضمن النفط الروسي.