محافظ كفر الشيخ: إزالة 78 حالة تعدٍ على مساحة 36 فدانا

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عن تمكن حملة مجلس مدينة بلطيم، بالتعاون مع اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، في اليوم الخامس من الموجة 21، إزالة 20 حالة تعد على أملاك الدولة على مساحة 4581 مترا.

جاء ذلك برئاسة اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، واللواء عبدالحليم فايد مساعد مدير أمن كفرالشيخ والعميد أحمد محمد ثروت، مأمور مركز بلطيم، والمقدم محمد أبوالخير، مفتش المباحث، ونواب رئيس المدينة، ورئيس قرية بر بحري، ومسؤول القسم الهندسي في القرى والحملة الميكانيكية بالوحدة.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن إجمالي حالات الإزلالات المتعدية على أملاك الدولة وتم التعامل معها منذ بدء الموجة 21 في 29 أبريل الماضي وحتى اليوم بلغت 78 حالة على مساحة 36 فدانا، مؤكدًا أنه لا تهاون في مواجهة حالات التعدي على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وحالات البناء المخالف، حيث سيتم تنفيذ عمليات الإزالة الفورية والتعامل الحاسم مع جميع الحالات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لحماية مقدرات الدولة والمحافظة على الرقعة الزراعية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه شدد على رؤساء المحليات بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، لإزالة كل أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الري ونهر النيل سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة، وخاصة في ظل المتابعة اللحظية لجهود الموجة الـ 21 من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.