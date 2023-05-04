 مباحثات أمريكية فلبينية لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين - بوابة الشروق
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مباحثات أمريكية فلبينية لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين

أ ش أ
نشر في: الخميس 4 مايو 2023 - 4:39 م | آخر تحديث: الخميس 4 مايو 2023 - 4:39 م

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ورئيس الفلبين فرديناند ماركوس، العديد من القضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك من بينها سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.

وأكد المسئولان حسبما أفادت قناة الحرة الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس، تصميم واشنطن ومانيلا للتصدي لأي هجمات مسلحة أو تهديدات تتعرض لها قوات البلدين في المحيط الهادئ أو في أي مكان في بحر جنوب الصين.

وأشارت القناة إلى أن المباحثات التي جرت في مقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بين وزير الدفاع الأمريكي ورئيس الفلبين تطرقت أيضا إلى أهمية زيادة وتيرة النشاطات البحرية العسكرية بين البلدين خلال الفترة القادمة.


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