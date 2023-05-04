مقتل 4 وإصابة 10 في حادث سير بشرق أفغانستان



لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم وأصيب 10 آخرون، فى حادث سير وقع بولاية باكتيا شرقي أفغانستان، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الافغانية، اليوم الخميس.

وقال االمتحدث باسم إدارة الولاية، منيب زدران، إن الحادث وقع في منطقة حليم كالا القريبة من غرب العاصمة الإقليمية، مدينة كرديز، عندما انقلبت سيارة بسبب مشاكل فنية، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص بينهم امرأتان وإصابة عشرة آخرين.

ووقعت حادثة مشابهة في الولاية، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت البلاد زيادة في أعداد الحوادث.

وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن هناك 6033 شخصا لقوا حتفهم بسبب حوادث الطرق في أفغانستان في عام 2020، فيما يمثل 6ر2% من جميع الوفيات في البلاد.

وبذلك، تحتل أفغانستان المرتبة رقم 76 على مستوى العالم من حيث الحوادث.