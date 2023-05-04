سماع دوي انفجارات في كييف وانطلاق صافرات الإنذار في عدة مناطق أوكرانية

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سُمع دوي انفجارات في كييف وانطلقت صافرات الإنذار في عدة مناطق أوكرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وأفادت صحيفة "كييف إندبندنت" بسماع دوي "انفجارين هائلين" في كييف.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف إنه تم تفعيل الدفاع الجوي.