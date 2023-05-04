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استطلاع: 45% من الشباب في اليابان لديهم أفكار انتحارية

تعبيرية
تعبيرية
طوكيو (د ب ا)
نشر في: الخميس 4 مايو 2023 - 9:17 ص | آخر تحديث: الخميس 4 مايو 2023 - 9:17 ص

خلص استطلاع لمنظمة غير حكومية في اليابان إلى أن نحو واحد من بين كل شابين لديه أفكار انتحارية، حيث دعت المنظمة لتعزيز الوعي العام لمنع الانتحار.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن من بين 14 ألفا و555 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، شملهم استطلاع منظمة نيبون، قال 8ر44% إنهم راودتهم أفكار انتحارية لدى مواجهة مشاكل مثل علاقات صعبة مع مقربين لديهم أو التعرض للتنمر أو القلق بشأن مسارات التعليم والعمل في المستقبل.

ومن بين الـ8ر44%، قال 40% إنهم حاولوا الانتحار أو اتخذوا خطوات نحو الاعداد لانهاء حياتهم.

ويشار إلى أن الانتحار كان سببا رئيسيا للوفاة بين الشباب من الجنسين في اليابان خلال أعوام 2019 و2020 و2021، وفقا لبيانات وزارة الصحة اليابانية.


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