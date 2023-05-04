أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، الانتهاء من جميع الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى 2022-2023 لصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، صباح بعد غداً السبت وفقًا للجداول التي أعلنتها المديرية، والذي يبلغ إجمالى عددهم 47.032 طالب وطالبة.



وأوضح وكيل التربية والتعليم بمطروح، أن طلاب الصف الأول الثانوي البالغ عددهم 2362 طالبا سيؤدون امتحان اليوم الأول بعد الغد في مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ٣ ساعات الفترتين الصباحية والمسائية المخصصة لفصول الخدمات بإدارة مطروح.



وأضاف أن طلاب الصف الثاني الثانوي البالغ عددهم 2116 طالبا يستهلون امتحاناتهم الأحد المقبل بأداء امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات الفترتين الصباحية والمسائية الخاصة بطلاب الخدمات.



كما يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي البالغ عددهم 15115 طالبا امتحان اليوم الأول الأحد المقبل في مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف.



ويبدأ 14759 طالبا بالصف الاول الإعدادي الماراثون الامتحاني الأحد المقبل، بأداء امتحان مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف، كذلك يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي البالغ عددهم 12680 طالبا الامتحان في ذات اليوم في مادة اللغة الإنجليزية فترة واحدة لمدة ساعتين فقط لاغير.



وأكد شحاته أنه تشكل غرفة عمليات على مستوى المديرية برئاسته وعلى مستوى الإدارات التعليمية لرصد المشكلات التي تحدث أثناء الامتحانات والعمل على حلها.



وأردف أنه شدد على مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ومديرى إدارات المتابعة وتقويم الأداء والموجهين ومديرى المراحل والتطوير التكنولوجي، على متابعة أعمال الامتحانات على مدار الساعة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.