الروس يستهدفون أوديسا الأوكرانية في هجمات بالمسيرات الليلة الماضية

استهدفت القوات الروسية مدينة أوديسا الساحلية في أوكرانيا الليلة الماضية.

وقالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الخميس، "وجه العدو 15 مسيرة طراز شاهد 131/136 الإيرانية على أوديسا خلال الليل".

وأضافت القيادة، أنه "تم إسقاط اثنتا عشرة مسيرة، وأدى هجوم بثلاث مسيرات إلى اشتعال حريق في مبنى سكني ولكن تم إخماد الحريق سريعا بدون إصابات"، وقال سلاح الجو "إنه جرى إسقاط في المجمل 18 من أصل 24 مسيرة استهدفت أوكرانيا".

ومثلما كان الحال في الليلة السابقة، أُطلقت المسيرات من منطقة بريانسك بغرب روسيا ومن ساحل بحر أزوف بشرق روسيا، بحسب مصادر أوكرانية، وبالإضافة إلى أوديسا، "تم الإعلان عن شن هجمات بالمسيرات على العاصمة كييف"، غير أنه وفقا للإدارة العسكرية، فأن كل المسيرات دُمرت لدى اقترابها.

وقال رئيس الإدارة العسكرية، سيرهي بوبكو، اليوم الخميس، إن حطام المسيرات سقط على بعض المناطق السكنية ولكن لم يتسبب في أي أضرار.