قطر يواصل صحوته ويزيد آلام الأهلي بثنائية في الدوري القطري

واصل فريق قطر صحوته في بطولة دوري نجوم قطر، وضاعف من آلام ضيفه الأهلي، بعدما تغلب عليه 2 / صفر، اليوم الخميس، في المرحلة الـ21 (قبل الأخيرة) للمسابقة.

وجاء الهدف الأول لقطر عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز شجاع خليل زادة، لاعب الأهلي، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 28، قبل أن يضيف خافيير باستوري الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد قطر، الذي حقق انتصاره الـ11 في البطولة هذا الموسم والثالث على التوالي، إلى 35 نقطة ليتقدم للمركز الخامس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد الأهلي، الذي تكبد خسارته العاشرة في المسابقة خلال الموسم الحالي والسادسة على التوالي، عند 21 نقطة في المركز الثامن.