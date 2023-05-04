فيلم ماما يفوز بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان مالمو السينمائي

فاز الفيلم المصري الروائي القصير ماما للمخرج ناجي إسماعيل بجائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان مالمو للفيلم العربي بالسويد.

وتسلمت الجائزة منتجة الفيلم كوثر يونس، والعمل من بطولة الفنانة مي الغيطي ودانيال شريف، ومن إخراج وتأليف ناچي إسماعيل، وإنتاج كوثر يونس، ومعها منتج مشارك مارك لطفي، ومونتاج ساندرو كنعان، ومدير تصوير مصطفى الششتاوي، وستايلست ريم العدل، وموسيقى تصويرية محمد الصماد، وديكور ياسر الحسيني، ومهندس الصوت سامح نبيل.

وتدور أحداث فيلم ماما، حول فتاة تستعد لإستقبال عامها الواحد والعشرون، في الوقت الذي تخفي فيه سرًا مرعبا لحماية نفسها وشقيقها.

كما أعرب المخرج ناچي إسماعيل، في بيان له عن سعادته بأولى جوائز الفيلم من مالمو، وذلك بعد العرض العالمي الأول في مهرجان القاهرة، نظرًا لكل ما يحمله المهرجان من عراقة واهمية، هذا هو فيلمه القصير الثالث بعد أم أميرة والذي كان أول فيلم مصري قصير يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي، وفيلمه الثاني البنانوة والذي كان عرضه العالمي الأول في مهرجان دبي السينمائي.

وعن فيلم ماما، فأكد ناچي إسماعيل، أنه يشعر تجاهه بانتماء شديد، نظرًا لأن القصة الحقيقية المبني عليها أحداث الفيلم تعكس واقعًا مريرًا له علاقة بقوانين الميراث في المجتمع، وشكر ناچي كل من ساعده في تحقيق الفيلم، وكل فريق العمل الذي آمن به وبالفيلم وساهم بطاقته وفنه لتحقيق الفيلم.

وأضاف أنه يتمنى أن يجد الفيلم صداه عند الجمهور، لأنه يؤمن أولًا وأخيرًا بأن الأفلام للجماهير والسعادة الحقيقية لآي فنان هي أن يصل هذا الفن لأوسع نطاق من الجمهور.