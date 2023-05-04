ضبط 11 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان في القليوبية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية والجهات المعنية حملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة القليوبية.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 11 مركزا لعلاج الإدمان بدون ترخيص، كما تم ضبط المشرفين على تلك المراكز، وبينهم أربعة لهم معلومات جنائية.

وتبين من خلال الفحص، وجود العديد من المخالفات بتلك المراكز؛ أبرزها عدم وجود ترخيص، وعدم وجود موافقات من الجهات المختصة، ومزاولة مهنة الطب البشري بدون ترخيص، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.