اتحاد الكرة ينعي الحكم محمود حسن

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نعى الاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم محمود حسن الشهير بـ «توتي»، والذي وافته المنية مساء الأربعاء.

وكان محمود حسن حكم الدرجة الأولى بمنطقة شمال سيناء لكرة القدم، قد توفى بعد إصابته في محل عمله قبل أيام، ونُقل على إثرها للمستشفى.

وكتب الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر «فيسبوك»: «ينعي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمدير التنفيذي وجميع العاملين، الحكم محمود توتي الذي توفى بعد إصابته أثناء عمله».

وأضاف البيان: «داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..وإنا لله وإنا إليه راجعون».