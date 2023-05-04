إصابة حارس عقار بطلق ناري بسبب خلاف على المخدرات في أكتوبر

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أصيب حارس عقار بطلق ناري بالصدر، على يد زميله، بسبب خلاف على المواد المخدرة بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد إصابة شخص بطلق ناري في الصدر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين إصابة حارس عقار يبلغ من العمر 35 سنة، على يد زميله بسبب الخلاف على المواد المخدرة، ونقل المصاب إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج، فيما تمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.