أمريكا والفلبين تؤكدان على تعزيز العلاقات بينهما مع زيارة ماركوس للبنتاجون

وعدت الولايات المتحدة والفلبين، بتعميق تحالفهما الدفاعي من خلال القيام بتدريبات عسكرية موسعة ودوريات مشتركة، وذلك خلال زيارة قام بها الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن إلى البنتاجون، حيث حصل على تكريم نادر في ظل تصاعد التوترات الصينية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباءـ اليوم الخميس، بأن الدولتين أكدتا مجددا على التزامهما بالدفاع عن بعضهما البعض في حال وقوع هجوم مسلح ببحر الصين الجنوبي على قوات أي من البلدين، بما في ذلك قوات خفر السواحل، وذلك في إرشادات دفاعية ثنائية جديدة.

وجاء في الوثيقة التي صدرت في موعد الزيارة التي قام بها ماركوس يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي) إلى مقر وزارة الدفاع الأمريكية حيث تم تكريمه، أنه يجوز لأي من البلدين طلب الدعم عندما يقدّر أن هناك تهديدا وشيكا، أو عندما تظهر مؤشرات بشأن هجوم مسلح.

وتأتي الزيارة بعد أيام من اجتماع ماركوس، مع الرئيس الامريكي جو بايدن، الذي عاود التأكيد على التحالف الصارم بين الدولتين.