منظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل تشن حربا مفتوحة على الشعب الفلسطيني

اتهمت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء الخميس، إسرائيل بشن "حرب مفتوحة" على الشعب الفلسطيني وذلك بعد استشهاد أربعة فلسطينيين بينهم شابة في نابلس.

ونددت اللجنة، في بيان، عقب اجتماعها في مدينة رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، بفرض الجيش الإسرائيلي حصارا على المدن والمخيمات الفلسطينية، واقتحامه اليومي والاعتقالات اليومية.

وأكدت خطورة ما تقوم به حكومة الاحتلال في محاولة لكسر إرادة الصمود والتحدي لدى الأسرى والمعتقلين في زنازين الاحتلال، وتحميلها مسئولية استشهاد الأسير خضر عدنان الذي استمر إضرابه عن الطعام 86 يوما ورفض الاحتلال إطلاق سراحه أو علاجه.

وطالبت اللجنة التنفيذية المنظمات الحقوقية والدولية وأطراف المجتمع الدولي بـ"أهمية توفير الحماية الدولية لشعبنا وأسرانا الأبطال، في ظل خطورة وضع الأسرى المرضى الأبطال".

كما أكدت أن "إمعان الاحتلال في هذا التصعيد الإجرامي واستمرار تعنته وعدم التزامه بوقف الأعمال الأحادية يتطلب موقفا جديا من المجتمع الدولي برفض سياسات الاحتلال العدوانية وفرض عقوبات عليه وتفعيل آليات محاكمته وخاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وبهذا الصدد انتقدت اللجنة تباطؤ عمل المحكمة الدولية فيما يتعلق بالملفات الفلسطينية المحالة إليها واستخدام "المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين، وفي ضوء الحماية والدعم والإسناد الأمريكي للاحتلال".

ودعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المجتمع الدولي إلى "التدخل الفوري لحماية شعبنا وحقوقنا الوطنية ووقف الاعتقالات والخصومات المالية والاجتياحات المتكررة".