قال سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان: "أود أن أؤكد في اليوم العالمي لحرية الصحافة على أهمية الإعلام المستقل والتعددي بالنسبة للاستقرار والتعايش في المجتمع، حيث يقوم الصحفيون باستقصاء الأشياء وإلقاء الضوء وتحفيز النقاشات، ومن ثم يعملون على ضمان حقنا في الحصول على المعلومات وتكوين الرأى، ويساهمون إسهاما لا غنى عنه في الحوار والتفكير وتفتق القدرات".

وتابع السفير هارتمان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف 3 مايو، على أن العاملين في مجال الإعلام يتعرضون للأسف لضغوط متزايدة في أنحاء كثيرة من العالم، ومن ثم فإنه من غير المقبول أن يتم ترهيبهم أو تهديدهم أو الاعتداء عليهم بسبب أعمالهم ذات الأهمية المحورية.

وأشار هارتمان إلى أن حرية الصحافة وحرية الوصول إلى المعلومات ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالحق في حرية التعبير كأساس لمجتمع مستقر، لافتا إلى أن ألمانيا تلتزم بشدة مع شركائها بالدفاع عن حرية الصحافة وحماية الصحفيين.

واستكمل السفير الألماني: "نحن نقف إلى جانب كل أولئك الذين يدافعون عن هذه المبادئ في مصر وفي جميع أنحاء العالم".