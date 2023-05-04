تقرير: الصيد غير القانوني في المحيط الهندي يسبب خسائر اقتصادية كبيرة

حذر الصندوق العالمي للحياة البرية في تقرير جديد من أن الصيد غير القانوني وغير المسجل وغير المنظم في مناطق معينة من جنوب غرب المحيط الهندي يؤدي إلى خسائر تصل إلى أكثر من 142 مليون دولار سنويا.

وقال الصندوق في التقرير الذي صدر اليوم الخميس إن الدول الأفريقية كينيا ومدغشقر وموزمبيق وجنوب أفريقيا وتنزانيا على وجه الخصوص تعاني من خسائر اقتصادية هائلة من صيد الجمبري والتونة غير القانوني دون تسجيل ودون تنظيم.

وأوضح الصندوق: "يفقد ما يصل إلى 8ر142 مليون دولار من الدخل المحتمل من المنطقة كل عام نتيجة لأنشطة الصيد غير القانوني دون تسجيل ودون تنظيم لهذين النوعين".

وكان ما يقرب من نصف أنشطة صيد التونة (7ر48%) وأكثر من ربع أنشطة صيد الجمبري (4ر26%) في المنطقة خلال الفترة من 2015 و2021 قد تمت بشكل غير قانوني أو غير منظم.

والمحيط الهندي هو ثاني أكبر منطقة لصيد التونة في العالم بعد غرب المحيط الهادئ، وفقا للصندوق.