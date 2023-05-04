وزير خارجية هولندا يؤكد دعمه لأوكرانيا

رحب وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا، اليوم الخميس، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مدينة لاهاي الهولندية، واصفا إياها بمدينة السلام والعدالة.

وقال هويكسترا، خلال كلمة له في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، إن الحرية في أوكرانيا تعد في خطر شديد، حيث يتم يوميا شن هجمات روسية عليها، كما يدافع الأوكرانيون الشجعان يوميا عن بلادهم، معربا عن استمرار وقوف هولندا بجانب أوكرانيا، بالإضافة إلى الاستمرار في دعمها بالأسلحة والمساعدات الإنسانية وإيواء اللاجئين والمساعدة في إعادة إعمار البلاد.

وأكد هويكسترا أن الحروب غير الشرعية لا يمكن أن تمر دون عقاب، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون عدالة.

وأضاف أن الادعاء العام الأوكراني سجل 85 ألف جريمة حرب روسية منذ بداية الحرب، حيث يتم ارتكاب مئات الجرائم يوميا من قتل وتعذيب واختطاف الأطفال فضلا عن قصف المدارس والمستشفيات والمنازل.

وقال هويكسترا إنه سيتم بذل أقصى الجهود من أجل ضمان محاسبة روسيا على هذه الجرائم.

واختتم هويكسترا حديثه بالتأكيد على دعم بلاده لأوكرانيا ولكفاحها من أجل الحصول على حريتها وسيادتها والسلام العادل، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيستمر حتى تحتفل أوكرانيا بيوم استقلالها.