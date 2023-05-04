سلطنة عمان وقطر توقعان مذكرات تفاهم في مجالات التعاون العسكري بين البلدين

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وقعت سلطنة عمان ودولة قطر، اليوم الخميس، مذكرات تفاهم في مجالات التعاون العسكري بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بين الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي رئيس أركان القوات المسلحة العمانية والوفد العسكري المرافق له والفريق الركن طيار سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس أركان قوات السلطان المسلحة لدولة قطر - حسبما ذكرت وكالة الانباء العمانية.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من أوجه التعاون العسكري القائم بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم الأهداف المشتركة للبلدين.