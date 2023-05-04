أوربان يحث ترامب على العودة إلى البيت الأبيض

حث رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على العودة إلى البيت الأبيض كرئيس، وجدد دعوته من أجل القوى الشعبوية لانتزاع سيطرة الديمقراطية في الولايات المتحدة وأوروبا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

واستضاف أوربان، مؤتمر العمل السياسي المحافظ الذي يستمر يومين في بودابست اليوم الخميس، وهي فعالية تنقل عبر القمر الاصطناعي يدعمها الحزب الجمهوري الأمريكي، واستخدم الرئيس القومي الفعالية لتأييد ترامب والهجوم على الليبرالية التي شبهها بـ"سلاح بيولوجي".

وترأس رئيس الوزراء، الذي مضى عليه خمس ولايات في سدة الحكم، اجتماعا مع مشاركين بينهم رئيس وزراء جورجيا والرؤساء السابقين للتشيك وسلوفينيا.

وتسببت حملة الإجراءات الصارمة التي ينفذها أوربان ضد الديمقراطية الليبرالية في توتر العلاقات مع حلفائه بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وقال أوربان: "المجر هي حاضنة نختبر فيها مستقبل السياسات المحافظة".

وانتقد سياسات النوع الاجتماعي والهجرة وما يسمى بالثورات "الملونة" من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا، متبنيا السردية الروسية بأن تلك الاضطرابات ضد الديكتاتوريات كانت جزءا من مؤامرة تقدمية قال إنها تنشر فيروسات دمرت الدول.