مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بإطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم، عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بإطلاق نار وسط مدينة أتلانتا الواقعة في ولاية جورجيا الأمريكية.

ونقلت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية عن إدارة شرطة مدينة أتلانتا، أن مسلحا أطلق النار على عدة أشخاص في وسط المدينة بالقرب من مستشفى نورثسايد الطبي، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتوجهت عدة سيارات إطفاء وعربة شرطة مصفحة وعناصر من مكتب شرطة مقاطعة فولتون إلى مكان الحادث.

وذكرت إدارة الشرطة أنها لا تزال تبحث عن المشتبه به، مضيفة بأن المشتبه به معروف لديهم ولا يزال طليقا .

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية حوادث إطلاق نار متكررة، بدوافع مختلفة، وتعتبر قضية انتشار السلاح بين السكان من أكثر القضايا جدلا، حيث يمتلك ثلث الأمريكيين قطعة سلاح واحدة على الأقل، والولايات المتحدة التي يبلغ عدد سكانها 330 مليون نسمة، فيها 400 مليون قطعة سلاح ناري، وتشهد عمليات إطلاق نار جماعية دامية على نحو متكرر، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.