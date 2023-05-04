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رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو أوروبا لإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أ ش أ
نشر في: الخميس 4 مايو 2023 - 4:38 م | آخر تحديث: الخميس 4 مايو 2023 - 4:38 م

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، في رام الله، اليوم الخميس، مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية.

ووفقا لبيان صدر عن مجلس الوزراء الفلسطيني وضع رئيس الوزراء، ممثل الاتحاد الأوروبي في صورة جريمة الاحتلال صباح اليوم في نابلس، حيث تم اغتيال 3 شبان، وتلاها شهيدة شابة في حوّارة، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى إدانة انتهاكات الاحتلال والضغط من أجل وقفها.

كما بحث اشتية مع بورغسدورف مواصلة الحوار السياسي الفلسطيني الأوروبي نحو التوصل إلى اتفاقية شراكة كاملة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، وكذلك ناقشا تعزيز التعاون ودعم المشاريع التنموية، لا سيما في مجال الطاقة والمياه.

كما ناقش الطرفان مخرجات مؤتمر المانحين الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة وزير المالية الفلسطيني.


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