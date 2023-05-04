من المقرر أن يلتقي رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في المكتب الرئاسي في سول الأحد المقبل؛ لمناقشة القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الرئاسة في كوريا الجنوبية لي دو وون اليوم الخميس.

ويشمل جدول الأعمال مجموعة من الموضوعات، منها الأمن، والصناعات عالية التقنية، والعلوم والتكنولوجيا، وكذلك الشباب والتعاون الثقافي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المتوقع أن يعزز الاجتماع توثيق العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان، حيث يتطلع الزعيمان إلى معالجة المخاوف الإقليمية الملحة والتعاون في المصالح المشتركة.

وسيعقد يون وكيشيدا، مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد سلسلة من المناقشات المصغرة والمحادثات الموسعة.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، سيستضيف يون والسيدة الأولى لكوريا الجنوبية "كيم كون هي" مأدبة عشاء على شرف كيشيدا والسيدة اليابانية الأولى.

وتأتي القمة في وقت حرج بالنسبة للمنطقة، حيث يسعى البلدان إلى استكشاف تطور الديناميكيات الجيوسياسية ومتابعة المبادرات المشتركة.