وزير الزراعة ينعى وفاة أحد قيادات الخدمات البيطرية في حادث أتوبيس الخارجة أسيوط

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نعى السيد القصير وزير الزراعة، ببالغ الحزن والأسى وفاة الطبيب بيطري محمد إسماعيل بالإدارة العامة للتفتيش على المجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، والذي وافته المنية في حادث انقلاب أتوبيس على طريق اسيوط الخارجة صباح اليوم خلال توجه في مهمة عمل رسمية للتفتيش على اللحوم في محافظة الوادي الجديد.

وأسفر الحادث أيضا عن إصابة كل من د. طارق عبدالمنعم مدير عام المجازر والدكتور سيد بلال بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، ونقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

ووجه القصير بتقديم كل الدعم لأسرة الفقيد متمنيا لهم الصبر على مصابهم الأليم، داعيا المولى تبارك وتعالى أن يتغمده بالرحمة والمغفرة.

كما وجه وزير الزراعة كذلك بتقديم كل الدعم للزميلين الكريمين المصابين، متمنيا لهما الشفاء العاجل.