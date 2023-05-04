الإصابة تحرم أوجسبورج من جهود باومجارتلينجر حتى نهاية الموسم

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أعلن نادي أوجسبورج اليوم الخميس أن لاعب وسطه جوليان باومجارتلينجر سيغيب حتى نهاية الموسم الحالي من الدوري الألماني لكرة القدم ،بعد تعرضه لإصابة في الركبة.

وخضع اللاعب لجراحة ناجحة في الركبة أمس الأربعاء بعد تعرضه للإصابة خلال المواجهة الأخيرة أمام اينتراخت فرانكفورت.

وتحوم الشكوك حول مصير باومجارتلينجر مع أوجسبورج، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

ويحتل أوجسبورج المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني( البوندسليجا) بفارق أربع نقاط فقط عن بوخوم صاحب المركز الثالث من القاع.

ويتبقى أربع مباريات لأوجسبورج على نهاية الموسم، وأولها سيكون أمام يونيون برلين بعد غد السبت.