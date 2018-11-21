رئيس وزراء بلجيكا: نعد حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أكد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، أن بلاده تعد حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا مع استمرار الحرب مع روسيا.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي -خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم الخميس مع نظيره الهولندي مارك روته في المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي- "كما نعلم، غالبا ما تكون هناك عقبات عملية في حزم المساعدات العسكرية، لكني أستطيع أن أقول إنه لا يوجد شك واحد في أي من القلوب والعقول البلجيكية، وإننا نحتاج إلى مواصلة دعم أوكرانيا".

وأضاف أن بلاده كانت تدرس كيف من الممكن أن يتم استغلال الأصول الروسية بالكامل التي تمت مصادرتها، لدعم جهود الحرب الأوكرانية، وكذلك لمساعدة إعادة إعمار أوكرانيا.

بدوره، أشار رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إلى أنه بينما لا توجد "محظورات" عندما يتعلق الأمر بالدعم العسكري لأوكرانيا، فإن السؤال عما إذا سيمد الناتو أوكرانيا بالطائرات المقاتلة من طراز "إف-16" من عدمه لا يزال غير محسوم بعد.

تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا تضغط منذ عدة أشهر من أجل الحصول على الطائرات المقاتلة أمريكية الصنع، ويؤكد المسئولون الأوكرانيون أنها ضرورية للدفاع ضد هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار الروسية.