عمرو هاشم ربيع: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني مشرفة وترد على الانتقادات التي طالت مجلس الأمناء

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، كانت مشرفة، وربما من خلالها يلتمس المواطن العذر للتأخير الذي حدث.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «رأي عام»، تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد، والمذاع على قناة «TEN»، مساء الأربعاء، أنه تم عمل إنجاز كبير خلال الفترة الماضية، من اختيار الثلاث محاور الأساسية للحوار، واختيار المقررين والمقررين المساعدين، وعمل مدونة سلوك، الأمر الذي استغرق وقت طويل جدًا.

وأوضح أنه بعرض لما تم خلال الفترة الماضية لمدة ساعتين في بداية الجلسة الافتتاحية بالحوار الوطني، اليوم، ساعد في تهدئة الأعصاب وكانت بمثابة رد على الانتقادات التي وُجهت لمجلس أمناء الحوار الوطني.

وأردف أنه اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، ستجتمع اللجان لمناقشة الـ19 قضية، قائلا إنه سيتم وضع جدول أعمال لهذه اللجان ووضع القضايا التي المهمة التي ينتظرها المواطن سواء على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وذكر أن هناك بعض القضايا السياسية أخذت زخما كبيرا كالحبس الاحتياطي وقانون الانتخابات بما فيها عقد انتخابات المجالس المحلية المتوقفة منذ عقد من الزمن، قائلا إن هناك قضايا مرتبطة بالخدمات والمعاشات والرواتب والأسعار.

وشارك في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، مقدمو المقترحات بقضايا الحوار وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميون وكتاب الرأي، ورجال الدين والشباب من القوى السياسية المختلفة ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، إلى جانب فئات أخرى.