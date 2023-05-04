 الأهلي يهزم سموحة ويتأهل لنهائي دوري سوبر سيدات السلة - بوابة الشروق
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الأهلي يهزم سموحة ويتأهل لنهائي دوري سوبر سيدات السلة

علي البحيري
نشر في: الخميس 4 مايو 2023 - 10:14 م | آخر تحديث: الخميس 4 مايو 2023 - 10:14 م

صعد الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني طارق خيري، لنهائي بطولة دوري السوبر للموسم الحالي 2022-2023.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية عقب تكرار فوزه على نظيره سموحة والذي يقوده فنيًا عماد الدين محمود بنتيجة 84-47، في اللقاء الذي أقيم على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وكان الأهلي قد فاز في الجولة الأولى بنتيجة 72-65، من السلسلة التي تقام بنظام البيست أوف 3، أي أن الفريق الفائز في مباراتين يتأهل للمباراة النهائية.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي: "28-21، 49-31، 69-38، 84-47"، لصالح سيدات القلعة الحمراء.

وينتظر الأهلي في المباراة النهائية الفائز من المواجهة التي تجمع بين سبورتنج ونظيره الجزيرة.

الجدير بالذكر أن سبورتنج السكندري هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة بعد الفوز على نظيره الأهلي.


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