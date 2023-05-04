قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الخميس، إن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف كان "يكذب" عندما اتهم واشنطن بتنسيق هجمات بالطائرات المسيرة على مقر الرئاسة الروسية في موسكو.



وصرح كيربي، لقناة "إم إي إن بي سي" الأمريكية، لدى سؤاله عن تعليقات بيسكوف: "يمكنني التأكيد لكم أن الولايات المتحدة ليست ضالعة (في الأمر)"، مضيفا أن "بيسكوف يكذب فحسب".



وأكد أن الولايات المتحدة لا تشجع أو تمكن أوكرانيا لشن ضربات داخل الحدود الروسية.



وتابع: "نحن بالتأكيد لا نملي الشروط التي يدافعون بها عن أنفسهم أو العمليات التي يجرونها".



وجاءت اتهامات بيسكوف بعدما ضربت طائرتان مسيرتان موسكو حوالي الساعة الثانية من صباح يوم الأربعاء، فيما وصفته روسيا بأنه محاولة أوكرانية لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



ونفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تلك الاتهامات، وقال مسئولون أمريكيون إنهم لم يكونوا على دراية مسبقة بالهجمات.



ونقلت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عن مسئولين رفيعي المستوى بالإدارة الأمريكية القول إنهم يعملون على التأكد مما إذا كان الهجوم الذى أعلنت عنه موسكو جاء بأوامر من كييف، أو أجرته "جماعة مارقة" موالية لأوكرانيا، أو أنها عملية "علم زائف" شنتها روسيا.



ويقصد بعملية "العلم الزائف" تلك العملية التى يتم تنفيذها بهدف إلقاء اللوم على الخصم فيها.