السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية.
صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.