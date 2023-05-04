 السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية

مصطفى المنشاوي
نشر في: الخميس 4 مايو 2023 - 10:54 ص | آخر تحديث: الخميس 4 مايو 2023 - 10:54 ص

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.


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