واشنطن ترد على اتهامها بمحاولة اغتيال بوتين وتوضح موقفها من استهداف القادة شخصيا

رد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، على ضلوع واشنطن في الهجوم بطائرتين مسيرتين على الكرملين، واتهم المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«الكذب»، وذلك عبر برنامج «This Morning»، عبر شبكة CNN.

وقال كيربي لمذيعتي CNN كيتلان كولينز وبوبي هارلو: «أود أن أقول لكما إن بيسكوف يكذب فحسب، أعني، من الواضح أنه ادعاء سخيف».

وتابع المسئول الأمريكي: «لا علاقة للولايات المتحدة بذلك، لا نعلم حتى ما حدث هنا كايتلان، لكنني يمكن أن أؤكد لك ألا دور للولايات المتحدة في ذلك».

وذكر أن البيت الأبيض لا يملك مؤشرات حول من يقف خلف الهجوم بطائرات مسيرة، قائلا: «البيت الأبيض لا يؤيد ولا يحث ولا يدعم الهجمات على القادة بشكل شخصي».

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اتهم الولايات المتحدة بالوقوف وراء ما وصفته بـ«هجوم بطائرتين مسيرتين» على الكرملين ومحاولة اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

وأعلنت الرئاسة الروسية، يوم أمس الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.

وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، يعتبر «عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة».

وقالت الخدمة الصحفية إن «نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين».