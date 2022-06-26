كشفت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري بين بيراميدز والنادي الأهلي، عما تنص عليه اللائحة في حالة التعادل بين الفريقين خلال الوقت الأصلي للمباراة.

الأهلي يواجه بيراميدز في مباراة السوبر المصري عن الموسم الماضي، بعد انسحاب الزمالك من المباراة التي تقام مساء غدٍ، الجمعة، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية، أبو ظبي.

ويشارك الأهلي في المباراة بصفته بطل كأس مصر في الموسم الماضي، فيما يشارك بيراميدز بديلًا للزمالك، بطل الدوري، والذي أعلن انسحابه بسبب أزمة عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.

الزمالك أعلن انسحابه من السوبر المصري، المقرر غدًا الجمعة، بسبب عدم تطبيق عقوبة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الأهلي، على خلفية إساءته للزمالك عقب لقاء الفريقين بالدوري في يناير الماضي.

وأكد محمد فاروق مسئول التحكيم باتحاد الكرة خلال الاجتماع الفني للمباراة، على أنه في حال انتهاء الشوطين بنتيجة التعادل، سيتم اللجوء مباشرة إلى وقت إضافي على شوطين مدة كل شوط 15 دقيقة وفي حال انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.