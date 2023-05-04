استعرض محمد معيط وزير المالية، تقريرًا للمرصد الإعلامي الجمركي حول ردود أفعال بعض المستفيدين من مبادرة «استيراد سيارات المصريين بالخارج»، التي يتبقى 10 أيام فقط على انتهاء التسجيل والاستفادة منها، والتي تقدم إليها أكثر من 100 ألف مواطن من المصريين المقيمين بالخارج، حيث تزايد الإقبال بعد تطبيق الضوابط الميسرة وفقا لبيان وزارة المالية.

وأعرب مستفيدون بمبادرة «استيراد سيارات المصريين بالخارج» عن تقديرهم لجهود وزارة المالية ومصلحة الجمارك، ووزارة الهجرة، وغيرهما من الجهات، فى تحقيق حلم المصريين بالخارج في الحصول على سيارة مستوردة بضوابط وإجراءات ميسرة، وشحنها إلى مصر.

قال أشرف أبو الفتح، أحد المستفيدين بالمبادرة ويعمل بالمملكة العربية السعودية، إن مبادرة سيارات المصريين بالخارج كانت مطلبًا مهمًا منذ سنوات لاستيراد سيارة جديدة أو مستعملة، موجهًا الشكر للدولة لاستجابتها لمطلب مد فترة المبادرة لمدة 6 شهور، ومد فترة الموافقة الاستيرادية لخمس سنوات.

أضاف أنه لم يواجه أي عقبات خلال فترة التسجيل وحتى خلال تحويل مبلغ «الوديعة» وتسلم السيارة بحالة ممتازة.

أشار رفعت محمود، يعمل بدولة قطر، إلى أنه تقدم للمبادرة عبر التطبيق الإلكترونى الخاص بها، مشيدًا بمد فترة الموافقة الاستيرادية لخمس سنوات.. وأوضح أنه كان هناك قلق عند بعض المصريين العاملين بالخارج من احتمال صعوبة الإجراءات، ولكن الواقع شهد سهولة فى التقديم للمبادرة إلكترونيًا، وإنهاء الإجراءات حتى الإفراج عن السيارة، بعد إيداع قيمة الرسوم بالدولار في حساب وزارة المالية.

أكد محمد صبحى، يعمل فى المملكة العربية السعودية، أن المبادرة فكرة جيدة وفرصة للمقيمين بالخارج لشراء سيارة مستوردة بضوابط وإجراءات ميسرة، موجهًا الشكر لوزارة المالية ومصلحة الجمارك، حيث استوفى الأوراق المطلوبة وأجرى تحويلًا للوديعة وشحن السيارة وتم تسلمها بسهولة، واستفاد من التيسيرات الاستيرادية والضريبة الجمركية المخفضة.

قالت أمنية أحمد، إنها وكيلة عن والدها الذي يعمل بدولة الكويت في تسلم السيارة من ميناء بور توفيق، وكانت الإجراءات سهلة، حيث تم التسجيل من شهر ونصف وتم الاستلام بعدها، لافتة إلى أن الكثير من أصدقاء والدها وزملاءه في العمل وجدوا التجربة مفيدة للغاية، لذلك يشجعون غيرهم على الاستفادة من هذه المبادرة المهمة.

أضاف صلاح حشمت السيد، أنه يعمل فى المملكة العربية السعودية، وتسلم السيارة عبر ميناء سفاجا، من خلال هذه المبادرة التى تعد فرصة كبيرة للمصريين بالخارج، مؤكدًا أنه يتمنى أن يستفيد كل المصريين بالخارج بهذه المبادرة.

أوضح سلمان بركات، أن مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج تضمنت العديد من التسهيلات مثل المساواة بين كل دول العالم حيث لم يعد هناك فارق بين الدول الأوروبية ودول الخليج العربي وغيرها فى الضريبة الجمركية.

قال رفيق عبد الله، إنه تقدم في البداية قبل إجراء التعديلات لاستيراد سيارات، وأن الإقبال تزايد بشكل ملحوظ جدًا من المواطنين.