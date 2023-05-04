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زعيم مجموعة فاجنر الروسية: أوكرانيا بدأت هجومها

د ب أ
نشر في: الخميس 4 مايو 2023 - 12:25 ص | آخر تحديث: الخميس 4 مايو 2023 - 12:31 ص
قال زعيم مجموعة فاجنر الروسية شبه العسكرية يفيجيني بريجوجين، إن القوات المسلحة الأوكرانية بدأ هجومها الذي طال انتظاره.

وأضاف بريجوجين، على تطبيق تيليجرام مساء الأربعاء: "لديهم جنود وذخيرة بلا نهاية.. أفترض أن الهجوم (الأوكراني) قد بدأ".

ولكن لم يتأكد زعمه كما أن مؤسسة الدفاع الروسية لم تعلق.

وفي المساء، تحدثت هيئة الأركان العامة الأوكرانية فقط عن قتال عنيف في مدينة باخموت بشرق أوكرانيا، حيث تتمركز أيضا قوات من مجموعة المرتزقة الروسية فاجنر.

واعترف بريجوجين بتكبد قواته خسائر فادحة في باخموت متهما القيادة في موسكو بترك قواته "تتضور بدون ذخيرة".

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