مقرر المحور المجتمعي: اهتمام الحوار الوطني بمقترحات الشباب شجعهم على المشاركة السياسية

قال الدكتور خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي في جلسات الحوار الوطني، إن "الشباب يريد أن يرى صدى لما يمارسه من أنشطة، حين يقدم مقترحا يريد أن يراك تناقش هذا المقترح، ويتشجع ويشارك ويقدم مقترحات أكثر تطورا".

وأضاف خلال استضافته في برنامج "كلام في السياسة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مع الإعلامي أحمد الطاهري، أن تجاهل الشباب يُشعره بالإحباط، مردفا: "حين تأخذ منه مقترحاته وتقول له سوف نرى، هذا يصيبه بالإحباط، وهذا ما لمسناه في مؤتمرات الشباب".

وتابع أن الشباب حين وجد اهتماما بآرائه في الحوار الوطني أصبح أكثر شجاعة في تقديم رأيه، بخاصة أن هناك متخصصين يردون على كل تساؤل على صفحة الحوار الوطني

وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وشارك في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، مقدمو المقترحات بقضايا الحوار وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميون وكتاب الرأي، ورجال الدين والشباب من القوى السياسية المختلفة ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، إلى جانب فئات أخرى.