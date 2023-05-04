قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، إن المحور الاقتصادي يمس احتياجات المواطنين بصورة مباشرة، مشيرًا إلى أنه «أساس لقاءات الحوار الوطني، فالسياسة بلا استقرار أو اقتصاد لن تكون موجودة».

جاء ذلك خلال لقاء أجرته لما جبريل، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، مع رئيس حزب المصريين على هامش فعاليات انطلاق جلسات الحوار الوطني.

وأضاف أن اهتمامات تحالف الأحزاب المصرية - الذي يتصدره 42 حزبا بينهم حزب المصريين- يتصدرها الملف الاقتصادي يليه الاجتماعي وأخيرا السياسي، موضحا أن الخلاف السياسي الحالي يتمحور حول آلية نظام الانتخابات التشريعية القائمة المطلقة أو النسبية أو النسبية المشروطة.

وأوضح أن العمل الحزبي، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، ينعم باستقرار سياسي وحزبي، مؤكدًا: «نحن في عصر ذهبي بالنسبة للأحزاب».

ولفت إلى أن «ضعف الإمكانيات المالية يعوق التواجد الحزبي في الشارع المصري»، معقبًا: «انتماؤنا للدولة المصرية، ولا نخضع لتمويلات خارجية قد تكون ضد الدولة».

وبيّن أن الأحزاب السياسية لا تأخذ أي تمويلات من الدولة، وتعتمد فقط على التبرعات ولكنها غير كافية، لافتًا إلى تقديم تحالف الأحزاب السياسية ورقة عمل بالإصلاحات السياسية المطلوبة إلى مجلس أمناء الحوار الوطني.

وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وشارك في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، مقدمو المقترحات بقضايا الحوار وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميون وكتاب الرأي، ورجال الدين والشباب من القوى السياسية المختلفة ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، إلى جانب فئات أخرى.