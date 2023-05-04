محمد علي خير: أدعو المنسق العام للحوار الوطني إلى تشكيل لجان استماع

وجه الإعلامي محمد على خير، رسالة للكاتب الصحفي ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطني، بتشكيل لجنة استماع في الحوار لعدد من المواطنين.



وأضاف خلال تقديمه برنامج «المصري أفندي»، والمذاع على قناة «المحور»، مساء الخميس، أنه من الممكن عمل لجنة استماع للصيادين ومشاكلهم، وأصحاب المعاشات وغيرها من الفئات الغير ممثلة في كيان نقابي.



وتابع: «زرت في شهر رمضان 6 محافظات ولفيتها، وقعدت على القهاوي والناس بتتكلم معايا في الاقتصاد والشأن المحلي والإقليمي إيه ده المواطن المصري شديد الذكاء، ولقيت الناس بتكلمنى حسيت أنهم خبراء».



واستطرد أنه استمع لكثير من آراء المواطنين في الشارع من محافظات مختلفة، وكانت آراء جيدة جدًا وتتعلق بالشأن العام، وهو ما دفعه لتوجيه رسالته للكاتب الصحفي ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطني.



وأكد أن الإعلامي يجب عليه الاستماع للناس ومقابلتهم وجهًا لوجه، ومعرفة الرسائل التي تريد أن توصلها للدولة.



وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.



وشارك في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، مقدمو المقترحات بقضايا الحوار وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميون وكتاب الرأي، ورجال الدين والشباب من القوى السياسية المختلفة ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، إلى جانب فئات أخرى.





