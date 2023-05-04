محافظ القليوبية يتابع استمرار الحملات التفتيشية على مختلف القطاعات لمحاربة الفساد

- ضبط 7 أطنان لحوم ودجاج فاسد

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جهود الأجهزة التنفيذية في تشديد الرقابة الصارمة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم؛ للوقوف على صلاحية المنتجات ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، ضمن الحملات المكبرة التي تم التنسيق لها بين المحافظة وهيئة الرقابة الإدارية لضبط المخالفين وتحقيق الانضباط في الأسواق.

وأكد تشكيل لجان من قطاعات الضرائب العامة والتعليم والصحة والطب البيطري والتموين وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة كهرباء جنوب الدلتا وإدارة الرقابة والمتابعة والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة؛ للوقوف على تقديم وتأدية الخدمة وتوفير السلع والخدمات للمواطنين ومتابعة تنفيذ القوانين.

وبدورها، اشتركت الرقابة الإدارية مع اللجان المشكلة، لشن حملة على عدد من المنشآت الصناعية والغذائية بمدينة بنها وحي غرب شبرا الخيمة، وجرى التأكد من أرقام التسجيل الضريبي لتلك المنشآت، وتقديم الإقرارات الضريبية بشكل صحيح.

وأسفرت الحملة، بالنسبة لقطاع التموين بمدينة كفر شكر، عن تحرير 52 محضر مخالفة تتمثل في 9 محاضر غير مطابق للمواصفات، و9 محاضر نقص وزن، ومحضري مراجعة رصيد، ومحضر عجز دقيق، ومحضري عدم إعطاء بون، و12 محضر عدم نظافة، و4 محاضر عدم وجود لوحة، و12 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية.

ومرت اللجنة المشكلة على 3 محطات للوقود، وتم تحرير محاضر تصرف في بنزين 92 و80 وسولار، وبالنسبة لمستودعات الغاز تم المرور على 4 مستودعات، وحررت 4 محاضر لتلك المستودعات؛ نتيجة عدم إعلان أسماء الموزعين وأرقام هواتفهم وأسعار الأسطوانات، وعلى 3 مخازن أغذية ومستلزمات طبية.

وجرى تحرير 3 محاضر جنحة تصرف في سكر التموين كمية طن و33 كيلو، وكشط وشطب في السجلات وعدم وجود رخصة نشاط، والتحفظ على 5012 مستلزمات طبية أنواع مختلفة دون فواتير.

وفي قطاع الصحة، تم المرور على مستشفى كفر شكر المركزي، وتبين أن حالة نظافة المطبخ والأغذية جيدة، وفحصت دفاتر الحضور والانصراف تواجد الكوادر الطبية والعاملين بالمستشفى، ومطابقة العهدة الدفترية للأدوية المخدرة وطريقة حفظها وتأمينها وتبين تطابقها وجودة تخزينها، وهناك بعض الملاحظات وتم إعداد مذكرة بها؛ لتلافي تلك الملاحظات في أقرب وقت ممكن.

وفي قطاع مياه الشرب، جرى المرور على 5 محطات مياه شرب بمركز ومدينة كفر شكر، وعلى بعض عمليات المياه الخاصة، وسحبت عينات منها وإرسالها إلى المعامل المركزية لفحصها، وعلى بعض عمليات المياه الخاصة وغير المرخصة و4 عمليات وسحبت عينات منهم.

وفي قطاع الصحة والأغذية، جرى المرور على 12 من المحال العامة والأغذية، وتحرير 10 محاضر شهادات صحية واشتراطات صحية، وأعدمت كميات مختلفة يوجد بها تغير في الخواص من الأغذية واللحوم المجمدة والرنجة.

وقامت اللجنة، بالمرور على المركز التكنولوجي بكفر شكر، وتبين انضباط العاملين بالمركز، وأن حالة النظافة العامة بالمركز جيدة ولا يوجد إشغالات بالشوارع العامة المحيطة.

وعلى جانب آخر، ضبطت الأجهزة التنفيذية لحي غرب شبرا الخيمة ومديرية التموين والطب البيطري، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية، ثلاجة بأرض نوبار بحي غرب شبرا الخيمة تحتوي على ما يقرب من 6 أطنان لحوم ودجاج، وضبط 864 كجم دجاج وأوراك و108 كجم لحوم مفرومة، وضبط 108 كيلو كبدة و216 كيلو مصنعات لحوم متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير المحاضر بالكمية المضبوطة؛ تمهيدا للعرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانبه، شدد محافظ القليوبية، على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية، باستمرار شن الحملات الرقابية؛ لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة، حفاظا على حقوق المواطنين.

وناشد المحافظ، المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفة فورا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وتحويل مسئوليها للنيابة العامة وذلك عبر الخط الساخن 114 أو عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01119992624.